Полиция Дубая пополнила свой роскошный автопарк тюнингованным Mansory Mercedes-AMG G 63

Последнее приобретение, Mansory P720, созданный на базе Mercedes-AMG G 63, подтверждает этот статус, сочетая высокие эксплуатационные характеристики с роскошью, которой славится Дубай.

Представленный на Всемирном полицейском саммите во Всемирном торговом центре Дубая, P720 стал заметным событием, на котором присутствовали высокопоставленные представители местных правоохранительных органов и основатель Mansory.

Внешний вид P720 трудно не заметить. Он оснащен обвесом, который не только расширяет облик автомобиля за счет ярко выраженных расширяющихся крыльев, но и придает автомобилю уникальный характер за счет навесного оборудования на крыше, надстройки на переднем ветровом стекле с дополнительной подсветкой и изящного заднего спойлера.

Эстетика автомобиля еще больше улучшилась благодаря усовершенствованиям переднего и заднего бамперов, решетки радиатора и освещения, выполненных в фирменной бело-зеленой ливрее полиции Дубая. Дополняют эти модификации Y-спицевые легкосплавные диски черного цвета с яркими красными вставками, а также кованые карбоновые детали, придающие P720 безошибочный вид на дорогах.

Хотя подробности об изменениях интерьера остаются нераскрытыми, можно с уверенностью предположить, что в него войдет стандартное полицейское оборудование наряду с возможными роскошными усовершенствованиями, соответствующими репутации Mansory.

Обозначение ‘P720’ указывает на мощность автомобиля, которая составляет 720 метрических лошадиных сил (710 тормозных лошадиных сил), благодаря значительному повышению мощности по сравнению с 577 лошадиными силами стандартной модели благодаря 4,0-литровому двигателю V8 с би-турбонаддувом.

Это обновление сокращает время разгона 0-62 мили в час до 4,5 секунд, подчеркивая повышенные эксплуатационные возможности автомобиля.

Хотя P720 выделяется, это не вершина тюнинга AMG G-Wagen от Mansory. Более мощный вариант P850 может похвастаться впечатляющими 838 лошадиными силами, что делает его еще более грозным.

Тем не менее, P720 остается выдающимся дополнением к автопарку полиции Дубая, гарантируя, что он продолжает привлекать внимание наряду с другими патрульными автомобилями высокого класса в самых оживленных районах города.

Это последнее приобретение подчеркивает приверженность полиции Дубая внедрению передовых технологий и роскоши в обслуживание и защиту города, устанавливая мировой стандарт для автомобилей правоохранительных органов.