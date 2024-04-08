Самая мощная новинка от Brabus: Rocket 1000 - суперкар-седан

11:14 2024-04-08
Самая мощная новинка от Brabus: Rocket 1000 - суперкар-седан

Никогда не славившийся своей утонченностью, Brabus снова вышел с размахом и показал Rocket 1000, который по сути является седаном суперкара.

Никогда не славившийся своей утонченностью, Brabus снова вышел с размахом, на этот раз представив Rocket 1000, который по сути является седаном суперкара.

Мощность Mercedes-AMG GT 63 S E Performance доведена до 1000 лошадиных сил (отсюда и название), в то время как производство ограничено всего 25 единицами.

Тюнинг-ателье сделало все возможное, чтобы 4,5-литровый V8 с турбонаддувом развил 1000 л.с. На самом деле, он делает это не сам по себе, благодаря электрическому компоненту в силовой установке, что делает этот суперкар газоэлектрическим гибридом. Это помогает объяснить, почему крутящий момент достигает чудовищных 1194 фунт-фут.

Это делает Rocket 1000 самым мощным Brabus на сегодняшний день. Он хорошо использует это преимущество, разгоняясь до 0-60 миль в час за 2,6 секунды и развивая максимальную скорость 196 миль в час.

Вряд ли многие будут участвовать в гонках на этих автомобилях, так что потенциал производительности может быть не использован по-настоящему.

Компания Brabus придает большое значение колесам и шинам Rocket 1000, кованым дискам Monoblock P и шинам Continental SportContact 7, которые довольно большие, с 21-дюймовыми колесами спереди и 22-дюймовыми сзади.

Они также широкие, и это имеет смысл, учитывая, что для всей этой мощности требуется большое пятно контакта, иначе она постоянно тратилась бы на прыжки и вращение колес.

Как и следовало ожидать от любого Brabus, интерьер наполнен элементами, сделанными на заказ. Среди деталей ручной работы - стеганая кожаная обивка, отделка из углеродного волокна, акцентное освещение и множество эмблем Brabus.

Учитывая, что прошлые версии серии Brabus Rocket охотно покупались коллекционерами и энтузиастами, ожидается, что эта модель будет столь же хорошо принята.

Однако стоимость не позволит приобрести ее многим желающим. Модели, окрашенные в черный цвет, стоят 580 000 долларов, в то время как модели серого цвета - 610 000 долларов.

Несомненно, стоимость мгновенно вырастет и продолжит расти, вот почему многие воспримут этот Brabus, как и другие, как надежную инвестицию.

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