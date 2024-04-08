Шоу-кары GM, поразившие мир, впервые представлены вместе на новой выставке

Под маркой La Salle II, никогда не существовавшего бренда, эти автомобили были данью уважения Эрла La Salle, более низкому люксовому бренду GM, выпускавшемуся в 1927-40 годах.

Первой работой Эрла в GM было проектирование La Salle 1927 года выпуска. Эти два автомобиля - единственные на выставке, которые не участвовали в пробеге.

Бортц восстановил родстер после многолетнего забвения, но оставил седан в состоянии свалки, свидетельствующем о запущенности, которой подвергались многие исторические шоу-кары.

В отличие от значков на серийных автомобилях La Salle, на значках roadster изображен профиль собаки — дань уважения любимой семейной собаке Эрла, которая умерла во время разработки концепта.

Седан длиной всего 457 см был на 30,5 см короче Chevrolet Be Air 1955 года выпуска. Оба автомобиля La Salle II оснащены 2,5-литровым V6 мощностью примерно 150 л.с.

Chevrolet Biscayne 1955 года выпуска: