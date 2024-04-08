Шоу-кары GM, поразившие мир, впервые представлены вместе на новой выставке

14:11 2024-04-08
Шоу-кары GM, поразившие мир, впервые представлены вместе на новой выставке

Шесть концепт-каров General Motors 1950-х годов недавно были выставлены в Автомобильном музее Петерсена в Лос-Анджелесе.

Buick Wildcat 1953 года выпуска:

Первый из трех концепт-каров Buick, представленных на выставке Motoramas, Wildcat, дебютировал на автосалоне в Лос-Анджелесе.

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Среди особенностей автомобиля - кнопочные двери и ступицы передних колес, которые оставались неподвижными, пока колеса и шины вращались вокруг них.

Концепт Wildcat 53 года выпуска оснащен рядным восьмицилиндровым двигателем объемом 5,3 л мощностью 188 лошадиных сил, или “прямой восьмеркой”.

1953 Pontiac Parisienne:

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Единственный автомобиль на выставке со стальным кузовом, Parisienne, был создан на основе серийного кабриолета Pontiac Chieftain 1953 года выпуска.

Parisienne является ходовым автомобилем. Концепт задумывался как городской автомобиль с водителем, переднее пассажирское сиденье было оснащено гидравликой, которая автоматически выдвигала его вперед, когда пассажиры открывали заднюю дверь.

Переднее сиденье было обито воловьей кожей ”Roulette pink". Задняя часть была отделана черным нейлоном с ворсом на пуговицах. Крыша Parisienne была на семь дюймов ниже, чем у серийной модели.

Рядный восьмицилиндровый двигатель Parisienne объемом 4,4 л, или "прямоточная восьмерка", развивал 122 л.с.

Pontiac Bonneville Special 1954 года выпуска:

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Каждая деталь Bonneville Special взята с оригинального шоу-кара, даже шины.

"Единственные изменения - это восстановленные и перекрашенные карбюраторы и главный тормозной цилиндр”, - говорит Бортц. “Возможно, в шинах еще осталось немного воздуха 70-летней давности".

Дизайн с пузырчатым верхом - один из многих элементов концептов GM 1950-х годов, вдохновленных авиацией. Bonneville Special оснащался рядным восьмицилиндровым двигателем объемом 4,4 л мощностью 230 л.с.

Родстер и седан LaSalle II 1955 года выпуска:

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Под маркой La Salle II, никогда не существовавшего бренда, эти автомобили были данью уважения Эрла La Salle, более низкому люксовому бренду GM, выпускавшемуся в 1927-40 годах.

Первой работой Эрла в GM было проектирование La Salle 1927 года выпуска. Эти два автомобиля - единственные на выставке, которые не участвовали в пробеге.

Бортц восстановил родстер после многолетнего забвения, но оставил седан в состоянии свалки, свидетельствующем о запущенности, которой подвергались многие исторические шоу-кары.

В отличие от значков на серийных автомобилях La Salle, на значках roadster изображен профиль собаки — дань уважения любимой семейной собаке Эрла, которая умерла во время разработки концепта.

Седан длиной всего 457 см был на 30,5 см короче Chevrolet Be Air 1955 года выпуска. Оба автомобиля La Salle II оснащены 2,5-литровым V6 мощностью примерно 150 л.с.

Chevrolet Biscayne 1955 года выпуска:

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Biscayne был ранним экспериментом по созданию компактного автомобиля, но на нем также был продемонстрирован новый малоблочный двигатель Chevrolet V8.

Хотя от многих элементов стиля Biscayne отказались, задняя часть концепта повлияла на Corvair — другое предложение для небольших автомобилей, которое GM оценивала при создании Biscayne.

Широкая стойка Biscayne создала просторный салон, а тонированная верхняя треть лобового стекла напоминала функцию, представленную на Chevys 1959 года выпуска. Его 4,3-литровый двигатель V8 развивал 215 л.с.

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