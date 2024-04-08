А1 предостерегает о попытках мошенничества через мессенджеры

Если вы через какой-либо мессенджер (в частности, через Viber или WhatsApp) с незнакомого номера получили звонок якобы от имени службы поддержки А1, то рекомендуем проигнорировать вызов и не перезванивать на номер.
Будьте бдительны сами, а также акцентируйте внимание ваших родных, близких, знакомых на том, что сотрудники компании никогда не звонят через мессенджеры.
Официальными исходящими номерами компании А1 являются:
Номера 150 и +375296000150 – при проведении обзвона (в ответ на обращение клиента, а также с предложениями услуг компании, в т.ч. при автоматическом обзвоне) через мобильную связь;
SMS и сообщения в Viber от альфанумерического номера А1 (А1, A1 banking, Voka, 150) – при SMS-рассылке;
Номера 411хх (41101, 41141 и пр.) – при проведении интерактивных SMS-кампаний.
Входящие вызовы в мессенджерах могут быть визуально схожи с обычными звонками с городского или мобильного номера, поэтому стоит быть особенно бдительными и обращать внимание на номера, а также на то, через какой канал осуществляется звонок.
Как правило, злоумышленники пытаются заполучить конфиденциальную информацию, а также подталкивают жертв к различным действиям со счетами.
Часто мошенники предлагают включить видеосвязь.
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