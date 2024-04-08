Водители могут лишиться прав и получить штраф за установку ветровиков на стекла

18:05 2024-04-08
Водители могут лишиться прав и получить штраф за установку ветровиков на стекла

Как известно, крепление дополнительных аксессуаров на лобовое стекло не допустимо, но не все водители серьезно воспринимают этот запрет.

Большинство автомобилистов считают, что нарушение указанного запрета не вызовет значительных наказаний. Однако сотрудники ГИБДД очень строго отслеживают соблюдение приведенного правила. Для многих водителей это заканчивается печально.

Ветровики, установленные на стекла, перегружают стеклоочистители, снижая качество их работы. Это чревато ухудшением обзора дороги. Подобные приспособления также ухудшают работу системы обогрева стекол, это тоже создает определенные риски для безопасности движения.

Ветровики на стекле также мешают другим участникам дорожного движения. Они отражают свет фар встречных машин и ослепляют водителя. Из-за ветровиков видимость на дороге снижается, особенно это заметно на поворотах или при обгоне.

В конце концов, крепление ветровиков на автомобильные стекла - это прямое нарушение правил дорожного движения. Нельзя устанавливать какие-либо предметы, ограничивающие обзор дороги для водителя. По законам РФ, за это полагается наказание в виде штрафа или лишения прав.

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