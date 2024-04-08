Подросткам предъявлено обвинение после смертельного дрэг-рейса

Двое подростков устроили автомобильные гонки в людном месте. Это развлечение привело к трагедии.

34-летний Кристофер Джонсон был сбит около 10:30 утра пятницы. Его коллега-строитель, 58-летний Карл Сиз, также был тяжело ранен. Семья Сиза сообщает телеканалу FOX 2, что он выздоравливает и теперь может ходить самостоятельно.

По словам соседей, строительная бригада работала там над заменой навеса, который другой неуправляемый водитель повредил ранее в этом году и скрылся с места происшествия.

В пятницу утром полиция сообщила, что "Кадиллак", направлявшийся на север по Бродвею, потерял управление и сбил двух мужчин. Джонсон скончался на месте происшествия.

Фотографии и видео с камер наблюдения показывают травмирующую сцену, когда у рабочих не было времени отреагировать на вышедший из-под контроля автомобиль.

Деондре Робинсон и Патрик Атен (обоим по 18 лет) обвиняются в непредумышленном убийстве первой степени и нападении второй степени. Робинсону, водителю Cadillac, также предъявлено обвинение в вождении без действительных прав.

Оба подростка содержатся в окружной тюрьме под залог в размере 150 000 долларов наличными.