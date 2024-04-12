Чем знаменита Сестра Се из Китая, которая похитила 16 парней ради своей похоти

Эта распутное увлечение как раз и сгубило главу криминальной империи, но обо всем по порядку...

Гангстерша Се Цайпин, более известная под именем Сестра Се, долго держала под своим контролем игорные заведения и преступные организации. С грозной дамой считались самые серьезные криминальные авторитеты.

В какой-то момент, как раз на самом пике славы, все рухнуло, вся скрупулезно выстроенная империя. Выдали королеву преступного мира ее странные увлечения. Она похищала красивых молодых людей, преследуя единственную цель.

Женщина настолько преисполнилась наглости, что была абсолютно уверена в своей безнаказанности.

Как все начиналось

Знаменитая гангстерша была родом из провинции Чунцин, проживала в районе Банань. Родилась будущая преступница в 1963 году.

Поначалу ушла в сферу налогообложения, однако потом заинтересовалась азартными играми, проявив себя успешной картежницей.