Чем знаменита Сестра Се из Китая, которая похитила 16 парней ради своей похоти

Эта распутное увлечение как раз и сгубило главу криминальной империи, но обо всем по порядку...
Гангстерша Се Цайпин, более известная под именем Сестра Се, долго держала под своим контролем игорные заведения и преступные организации. С грозной дамой считались самые серьезные криминальные авторитеты.
В какой-то момент, как раз на самом пике славы, все рухнуло, вся скрупулезно выстроенная империя. Выдали королеву преступного мира ее странные увлечения. Она похищала красивых молодых людей, преследуя единственную цель.
Женщина настолько преисполнилась наглости, что была абсолютно уверена в своей безнаказанности.
Как все начиналось
Знаменитая гангстерша была родом из провинции Чунцин, проживала в районе Банань. Родилась будущая преступница в 1963 году.
Поначалу ушла в сферу налогообложения, однако потом заинтересовалась азартными играми, проявив себя успешной картежницей.
Увлечение привело к созданию своего казино. Помощь оказал Вэнь Цян, ее свекр, который в прошлом руководил городской полицией, а потом был директором Муниципального бюро юстиции Чунцина.
Он поспособствовал начинаниям невестки и дал ей возможность открыть первое подпольное казино, к руководству которым и сам приложил руку.
Игорный бизнес
Первая баснослованя прибыль с нелегального казино еще больше вдохновила Се, ведь тут она получала в десятки раз больше привычной зарплаты.
Сестра Се ушла с работы и стала все свое время отдавать управлению казино. Опыт в сфере налогообложения очень помог в незаконной деятельности.
Дабы обеспечить безопасность, женщина придумала свои правила. Все, кто хотел быть членом клуба казино, должны были пройти проверку личности и внести разовый платеж (250 000 рублей). В клуб приходили только по рекомендации других участников, которые выступали гарантами надежности новых членов.
Всего в Китае открылись более 80 нелегальных казино Сестры Се. Они приносили колоссальную прибыль. В подчинении у женщины-босса были сотни бандитов.
Она настолько была рискованной и бесшабашной, что устроила одно из казино прямо напротив Высокого суда Чунцина возле городской прокуратуры.
Начало конца
Богатство развращало гангстершу, она купалась в роскоши, получая все, что захочет. Однако Се хотелось новых развлечений, более "горячих" и "пикантных".
У дамы был муж, но он значился лишь для галочки и не был препятствием для бурной личной жизни.
Однажды 43-летняя Сестра Се заприметила красивого юношу в казино, она стала щедро одаривать любимчика взамен на интимные услуги.
Потом он ей надоел, хотелось разнообразия. Однако тратить кучу денег на содержание новых молодых любовников было против правил Сестры Се. Тем более, что их наглость начинала расти с каждым днем.
Личный мужской гарем
Се нашла выход: она приказала своим головорезам похищать понравившихся юношей. Всего набралось 16 горячих красавчиков. Все они жили в ее доме как пленники. Не могли никуда выходить, не имели права пользоватья интернетом или мобильной связью.
Родным они сообщали о том, что нашли выгодную работу далеко от дома. "Зарплату" присылали семьям каждый месяц, и она была более чем достойная.
Взамен парни по очереди (или одновременно) ублажали хозяйку, выполняя любой каприз, потокая всем похотливым прихотям. Одним словом, находились в настоящем сексуальном рабстве.
Крах империи
Безудержная страсть к молодым парням сгубила Сестру Се, их странные исчезновения вскоре привлекли внимание полиции. Далее стали раскручиваться все остальные темные дела гангстерши.
К счастью для Се, юноши не дали показания против госпожи, они говорили, что жили в ее доме по своей воле. Все потому, что боялись лишиться "заработанных" денег.
И все же Сестра Се в итоге созналась в своей преступной деятельности, касающейся игрового бизнеса. Она также выразила раскаяние на суде, за что получила некоторые поблажки при вынесении приговора.
В 2009 году женщине присудили 18 лет тюрьмы и обязали выплатить штраф - миллион юаней.