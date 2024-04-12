Мужчина до последнего боролся за свой автомобиль, который хотели изъять за долги

В сеть попало любопытное видео о возврате машины, где парень просто уничтожает Pontiac Vibe, за которым водители эвакуаторов, по-видимому, охотились довольно долгое время.

Парень, который все-таки смог обнаружить этот давно просроченный, принадлежащий банку хэтчбек, спокойно подъезжает, чтобы закрепить буксировочную стрелу под передними шинами маленького Pontiac. Но после того, как он поднимает эту штуку в воздух, становится очевидно, что “владелец” все еще внутри и он не собирается сдаваться без боя.

Этот горе-водитель решает бороться и уничтожить машину, которой он на самом деле не владеет. По крайней мере, в некоторых штатах, как только эвакуатор поднимает ваши колеса в воздух и авто забирают, вы больше не имеете права законного владения.

Однако это не помешало бывшему владельцу увеличивать обороты двигателя, несколько раз отскакивая от ограничителя оборотов, при этом прогорает одна шина на стреле. Pontiac Vibe начинает сильно дымить – на самом деле это довольно впечатляюще.

Кадры показывают, как выхлопные газы буквально раскаляются докрасна, когда взрывается переднее колесо и хэтчбек кренится на ту сторону.

В итоге парня задерживает полиция, и он теряет машину, которая всегда на самом деле принадлежала банку. Конечно это очень грустно не иметь возможности оплатить кредит на автомобиль, но борьба с агентом по возврату транспортного средства только усугубляет ситуацию.

Надо отдать должное сотруднику, отвечающему за изъятие автомобиля: мужчине удалось в этой нештатной ситуации держать эмоции под контролем и сохранить, по крайней мере внешне, ледяное спокойствие.