Ким Чен Ын расширил коллекцию автомобилей класса люкс за счет внедорожника

20:42 2024-04-12
Ким Чен Ын расширил коллекцию автомобилей класса люкс за счет внедорожника

Северокорейский лидер Ким Чен Ын добавил новый внедорожник Cadillac к своей расширяющейся коллекции роскошных автомобилей.

Приобретение Cadillac Escalade, замеченное во время его недавней проверки ракетных испытаний, знаменует собой последнее пополнение роскошного автомобильного парка Кима, в который входят модели Maybach и Lexus, приобретенные с ноября.

Несмотря на публичное признание Кимом надвигающихся экстремальных экономических проблем и недостатков в экономическом развитии, его пристрастие к автомобилям класса люкс не ослабевает.

Изображения государственных СМИ показывают появление Кима рядом с Cadillac Escalade пятого поколения американского производства, показывая, что диктатор знает, как хорошо относиться к себе, но к остальной части страны - не очень.

Появление еще одного внедорожника, возможно, модели Infiniti или Bentley, еще раз демонстрирует экстравагантный образ жизни Кима в условиях международных санкций.

Несмотря на меры ООН, запрещающие торговлю автомобилями класса люкс, Ким продемонстрировал стойкость в обход санкций с помощью сложных транспортных сетей, позволяющих импортировать бронетехнику и материалы, связанные с оружием.

От больших фургонов американского автопроизводителя Ford до изготовленных на заказ японских и китайских автобусов для наблюдения во время ракетных испытаний - экстравагантность Кима не знает границ.

Более того, сотрудничество Кима с российским лидером Владимиром Путиным в обход санкций, о чем свидетельствует отправленный Киму бронированный лимузин Aurus, подчеркивает его пренебрежение международными правилами.

Несмотря на дипломатическую напряженность и экономические ограничения, Ким продолжает уделять приоритетное внимание личным удовольствиям, что проявляется в строительстве гигантских особняков и роскошных железнодорожных вокзалов для себя и своей семьи.

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