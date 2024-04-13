Пять надежных способах отпугивания проволочника от Вашего огорода

Что делать, чтобы изначально предупредить эту проблему и не дать проволочнику портить клубни? Разбираемся с дачным экспертом.

Как известно, проволочнику по душе кислые и слабокислые почвы.

Если раскислить их, то он будет обходить стороной вашу картошку. Используем известь, золу, доломитовую муку.

Не по вкусу проволочнику бобовые, если посадите их рядом с картофелем, вредитель туда не полезет.

Отпугнуть проволочника, так-же могут такие культуры как горох, вика, люпин.

Ест проволочник картошку, а живет на корнях сорных трав, особенно ему нравится пырей, поэтому стоит позаботиться о его удалении.

Если регулярно полоть сорняки, разбираться с пыреем (убирать надо строго вместе с корнем), то картофель будет в безопасности.

Не забываем про правила севооборота, выращиваем картофель на прежней грядке только через несколько лет.

Этот способ очень эффективен в борьбе с проволочником. Не стоит им пренебрегать.

Еще один шаг, который надо сделать, чтобы уберечь грядки от вредителя.

Положите в лунку при высаживании картошки такую смесь: шелуха лука, скорлупа яиц, жмых горчицы, древесная зола.

По столовой ложке каждого ингредиента.

Такую смесь можно распределить по всему участку, где выращивается картофель.