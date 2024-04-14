Юрий Гагарин: почему именно он полетел в космос, как погиб и другие интересные факты

В этот день, 12 апреля 1961 года, человек первый раз полетел в космос, и этим человеком был Юрий Гагарин. Предлагаем несколько интересных, но малоизвестных фактов о первом космонавте.

В годы войны большое семейство Гагариных - родителей и 4 детей - немцы выгнали на улицу, заняв их дом. Жить пришлось в землянке.

Однажды младшего мальчика повесили на дереве за шарф, Юрий вовремя позвал мать и помог спасти брата.

В школе Гагарин был отличником и активистом, у него было много друзей, которым он помогал с учебой.

Одновременно учился в ремесленном училище и вечерней школе рабочей молодежи, при этом играл на трубе в духовом оркестре.

Оба заведения закончил с отличием.

Потом также успешно прошел обучение в индустриальном техникуме - и опять с красным дипломом. Получил специальность "формовщик-литейщик".

В авиационном училище Оренбурга во время службы в Советской армии был назначен помощником командира взвода.

За очень строгие требования курсанты сильно избили Юрия, он целый месяц пробыл в госпитале. Когда вернулся, своим принципам не изменил.

Маленький рост (165 см) никак не позволял Юрию правильно посадить самолет, все попытки были тщетны.

Гагарину грозило отчисление.

Летный инструктор понял, в чем дело, и перед последней решающей пробой посоветовал Гагарину подложить подушку на сиденье. В этот раз он приземлился идеально, в итоге закончил училище с отличием.

Для полета в космос было много кандидатов, но выбрали Юрия. Два фактора оказались решающими.

Тайное голосование космонавтов определило, что Гагарина признали самым достойным. Кроме того, на выбор повлияла честность Юрия.

Дело было так: претендентам на полет тайком дали препарат, вызывающий побочные головные боли. Никто не сообщил о недомогании, так как все очень хотели лететь. Честно признался только Гагарин.

Юрий Гагарин и Владимир Серегин (инструктор) разбились на самолете во время плановых летных тренировок. Точная причина трагедии неизвестна до сих пор.

Первая версия - самолет был захвачен вихревым следом другого самолета, который испытывали неподалеку.

Вторая гипотеза - вышел из строя высотомер.

Третья - самолет врезался в метеозонд.