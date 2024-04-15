В Рогачевском районе 18-летний водитель без прав спровоцировал лобовое столкновение, пострадали 5 человек

02:51 2024-04-15
В Рогачевском районе 18-летний водитель без прав спровоцировал лобовое столкновение, пострадали 5 человек

Молодой человек, не имевший прав, был за рулем Nissan и стал виновником серьезного ДТП на трассе Р-43 Кричев-Бобруйск-Ивацевичи.

Водитель Nissan при обгоне другого авто выскочил на встречную полосу, где и произошло лобовое столкновение с Volkswagen.

Информацию о происшествии передали сотрудники УВД Гомельского облисполкома.

В аварии пострадали 5 человек - 56-летний водитель, 52-летняя пассажирка Volkswagen, три пассажира Nissan - 32-летний мужчинаА, 26-летняя девушка, девочка-подросток 15-ти лет.

Все получили травмы средней степени тяжести и в настоящий момент находятся в больнице, состояние пациентов стабильное.

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