В Рогачевском районе 18-летний водитель без прав спровоцировал лобовое столкновение, пострадали 5 человек

Водитель Nissan при обгоне другого авто выскочил на встречную полосу, где и произошло лобовое столкновение с Volkswagen.

Информацию о происшествии передали сотрудники УВД Гомельского облисполкома.

В аварии пострадали 5 человек - 56-летний водитель, 52-летняя пассажирка Volkswagen, три пассажира Nissan - 32-летний мужчинаА, 26-летняя девушка, девочка-подросток 15-ти лет.

Все получили травмы средней степени тяжести и в настоящий момент находятся в больнице, состояние пациентов стабильное.