ДТП со смертельным исходом под Шкловом: водитель погибла, пассажир госпитализирован

Авария случилась неподалеку от населенного пункта Говораки. За рулем Nissan находилась 44-летняя женщина.
На повороте машина потеряла управление и полетела в кювет, перевернувшись. Информацию о происшествии передал телеграм-канал "Милиция Могилевщины".
Получив травмы, несовместимые с жизнью, водитель Nissan скончалась на месте.
47-летний пассажир был госпитализирован. Подробности его состояния пока неизвестны. Все обстоятельства случившегося выясняются.
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