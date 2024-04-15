ДТП со смертельным исходом под Шкловом: водитель погибла, пассажир госпитализирован

03:01 2024-04-15
ДТП со смертельным исходом под Шкловом: водитель погибла, пассажир госпитализирован

В Шкловском районе перевернулся автомобиль, женщина, которая была за рулем, погибла, пассажир оказался в больнице.

Авария случилась неподалеку от населенного пункта Говораки. За рулем Nissan находилась 44-летняя женщина.

На повороте машина потеряла управление и полетела в кювет, перевернувшись. Информацию о происшествии передал телеграм-канал "Милиция Могилевщины".

Получив травмы, несовместимые с жизнью, водитель Nissan скончалась на месте.

47-летний пассажир был госпитализирован. Подробности его состояния пока неизвестны. Все обстоятельства случившегося выясняются.

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