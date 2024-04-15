Самый большой толстяк в мире весил 635 кг и был женат на женщине, худее его на 584 кг

Знаменитого толстяка звали Джон Брауэр Миннок, родился он в 1941 году в Сиэтле. При рождении был крупным, но никому бы и в голову не пришло тогда, что он станет самым тяжелым человеком на Земле за всю мировую историю.
Этот человек, имея вес более 600 кг, умудрялся жить полной жизнью - работал, влюблялся, заводил детей и дважды был в браке.
Обычно люди с весом около 400 кг становятся инвалидами, не могут сами передвигаться, Джон был не такой. Он сумел 17 лет отработать таксистом, не взирая на огромную массу тела.
Родители Джона были чуть полнее обычных людей, сам он, будучи младенцем, никак не выделялся среди других детей. В семье он был один, и папа с мамой всячески его баловали.
Малыш очень любил покушать, когда перешел после грудного вскармливания на обычную еду, аппетит разыгрался еще больше.
В 12 лет он весил уже почти 110 кг. Учился Джон хорошо, старался заниматься спортом, но тщетно - вес продолжал расти. В 22 года он весил уже больше 170 кг. В 1966 г. масса тела толстяка достигла 300 кг.
Джон пытался бороться с весом, садился на диету, однажды даже сбросил 300 кг.
Как говорили эксперты, тело Джона на 80% было из жировой ткани. Сам мужчина думал, что поправился из-за лишней воды, которая почему-то задерживалась в организме. Он все время сидел на мочегонных препаратах, эффекта не было. Наоборот, большой вес приводил как раз таки к застою жидкости.
Врачи были в шоке: как Джон вообще может хоть как-то жить и при том относительно полноценной жизнью.
В 1978 году мужчина набрал рекордный вес - более 600 кг.
Надо было что-то делать, врачи заставили Джона сесть на жесткую диету. Он ел только овощи, потребляя не более 600 ккал в день, позже было разрешено поднять эту норму до 1200 ккал.
Похудев до 350 кг, Джон перестал худеть, ему было хорошо и с таким весом.
Близкие люди запомнили толстяка порядочным человеком, добрым, веселым, хорошим семьянином.
Статус инвалида его не устраивал, в 1963 году он взял в жены Джин МаКардл, которая весила всего 50 кг. Они вместе работали в одном таксопарке.
Жена родила Джону двоих детей (два сына), которые имели нормальный вес. Джин уговорила мужа обратиться к врачам.
В 1978 году последовал развод, но толстяк не унывал и через 2 года нашел другую жену, это была Ширли Энн Гриффен.
Врачи старались помочь Джону, облегчали его участь, как могли, но здоровье неуклонно ухудшалось.
После 35 лет его поместили в Медицинский центр Вашингтонского университета, перевозку обеспечивала пожарная бригада. Чтобы забрать Джона из дома пришлось разбирать окно и сооружать особые носилки. Именно тогда мужчина достиг своего весового рекорда - 635 кг.
Врачи не могли понять, как он мог прожить почти 40 лет с таким весом. Два года Джон провел в больнице и похудел почти на 400 кг, такое не удавалось еще никому в мире. Именно в больнице он и нашел свою вторую жену.
Как только толстяк вышел из больничных стен, то снова "сорвался", вес быстро стал возвращаться. Опять последовала госпитализация, за первые недели после выписки он поправился на 200 кг.
В конце концов, сердце не выдержало таких перегрузок, умер самый толстый человек в мире в 41 год, врачи боролись за его жизнь 23 месяца, но тщетно.
Для похорон был создан огромный гроб, на кладбище пришлось выкупать сразу два места.