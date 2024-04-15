Самый большой толстяк в мире весил 635 кг и был женат на женщине, худее его на 584 кг

Родители Джона были чуть полнее обычных людей, сам он, будучи младенцем, никак не выделялся среди других детей. В семье он был один, и папа с мамой всячески его баловали.

Малыш очень любил покушать, когда перешел после грудного вскармливания на обычную еду, аппетит разыгрался еще больше.

В 12 лет он весил уже почти 110 кг. Учился Джон хорошо, старался заниматься спортом, но тщетно - вес продолжал расти. В 22 года он весил уже больше 170 кг. В 1966 г. масса тела толстяка достигла 300 кг.

Джон пытался бороться с весом, садился на диету, однажды даже сбросил 300 кг.

Как говорили эксперты, тело Джона на 80% было из жировой ткани. Сам мужчина думал, что поправился из-за лишней воды, которая почему-то задерживалась в организме. Он все время сидел на мочегонных препаратах, эффекта не было. Наоборот, большой вес приводил как раз таки к застою жидкости.

Врачи были в шоке: как Джон вообще может хоть как-то жить и при том относительно полноценной жизнью.

В 1978 году мужчина набрал рекордный вес - более 600 кг.

Надо было что-то делать, врачи заставили Джона сесть на жесткую диету. Он ел только овощи, потребляя не более 600 ккал в день, позже было разрешено поднять эту норму до 1200 ккал.

Похудев до 350 кг, Джон перестал худеть, ему было хорошо и с таким весом.

Близкие люди запомнили толстяка порядочным человеком, добрым, веселым, хорошим семьянином.