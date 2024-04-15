Наталия Орейро сыграла одну из главных ролей в фильме "Письмо Деду Морозу"

17:33 2024-04-15
Наталия Орейро сыграла одну из главных ролей в фильме "Письмо Деду Морозу"

Аргентинская актриса и певица Наталия Орейро сыграла одну из главных ролей в российском новогоднем фильме "Письмо Деду Морозу".

В фильме режиссера Кирилла Кузина также снимаются Антон Филипенко, Иван Охлобыстин, Кристина Асмус, Екатерина Темнова, Константин Каримов. А также Дима Билан, Эвелина Бледанс, Анатолий Цой и другие звезды.

Персонаж Наталии Орейро – это сбывшаяся мечта маленького Пети, который очень хотел жениться на звезде "Дикого ангела".

Внезапно она оказывается в доме Безугловых в качестве "жены" героя.

Наталия прекрасно говорит по-русски.

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