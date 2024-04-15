Самый нелепый Олимпийский марафон 1904 года: победителя донесли до финиша на руках

19:12 2024-04-15
Самый нелепый Олимпийский марафон 1904 года: победителя донесли до финиша на руках

Мероприятие состоялось 30 августа в Сент-Луисе США, организация состязаний по легкой атлетики была просто ужасной.

Марафон на 40 км должны были бежать 32 участника, финишировали лишь 14. Дорога была очень плохая, движение автомобилей не заблокировали, и они поднимали кругом облака пыли.

Часть спортсменов едва не погибла, у них начались внутренние кровотечения, повреждались легкие. Многие падали в обморок от сильной жары и обезвоживания, в тот день было +32 градуса.

Первый победитель пришел к финишу случайно. Бегуну стало плохо на марафоне, и его забрал тренер на машине.

Потом спортсмен решил пройтись немного пешком, чтобы прийти в себя. Он вышел из машины и вдруг оказался у финиша. Ему едва не дали приз, но бегун честно признался, что не бежал всю дистанцию.

Вторым финиша достиг Томас Хикс. Победу присудили ему, хотя и тут было не все гладко. Спортсмен использовал допинг - коньяк и крысиный яд стрихнин, которые в него усердно вливали тренеры прямо во время забега.

Почти достигнув финиша, спортсмен уже не мог двигаться сам, кроме того, у него появились галлюцинации. Тренерам пришлось буквально нести бегуна на руках, они поддерживали мужчину под плечи, приподняв над землей.

Спортсмен был не в себе, ему казалось, что он еще бежит сам, поэтому он продолжал двигать ногами в воздухе. За финишной чертой Хикса сразу забрала скорая, мужчину еле смогли привести в чувство.

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