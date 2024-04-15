Двигатели Lamborghini можно использовать в скоростных катерах

19:50 2024-04-15
Двигатели Lamborghini можно использовать в скоростных катерах

Возможность применения двигателей в катерах открыла перед компанией большие перспективы и принесла немалую прибыль.

Крупнейший производитель автомобилей по сей день изготавливает двигатели V12, которые отлично подходят для скоростных катеров, участвующих в морских гонках.

К примеру, подобный движок был внедрен в шикарное морское судно Riva Aquarama. Владел этим чудом сам Феруччо Ламбаргини. В его распоряжении лодка оставалась 20 лет.

Как говорил ее владелец, море всегда было важной составляющей его образа жизни. Потом роскошная яхта была продана близкому приятелю Ламбаргини. 

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