Двигатели Lamborghini можно использовать в скоростных катерах

Крупнейший производитель автомобилей по сей день изготавливает двигатели V12, которые отлично подходят для скоростных катеров, участвующих в морских гонках.

К примеру, подобный движок был внедрен в шикарное морское судно Riva Aquarama. Владел этим чудом сам Феруччо Ламбаргини. В его распоряжении лодка оставалась 20 лет.

Как говорил ее владелец, море всегда было важной составляющей его образа жизни. Потом роскошная яхта была продана близкому приятелю Ламбаргини.