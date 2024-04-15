Двигатели Lamborghini можно использовать в скоростных катерах

Крупнейший производитель автомобилей по сей день изготавливает двигатели V12, которые отлично подходят для скоростных катеров, участвующих в морских гонках.
К примеру, подобный движок был внедрен в шикарное морское судно Riva Aquarama. Владел этим чудом сам Феруччо Ламбаргини. В его распоряжении лодка оставалась 20 лет.
Как говорил ее владелец, море всегда было важной составляющей его образа жизни. Потом роскошная яхта была продана близкому приятелю Ламбаргини.
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