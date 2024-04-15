Ресторан в Сочи предлагает необычную работу: чтение стихов для крабов

23:10 2024-04-15
Ресторан в Сочи предлагает необычную работу: чтение стихов для крабов

Зарплату сотруднику с такими странными обязанностями обещают очень достойную - 300 000 рублей в месяц.

Вакансия размещена на известном ресурсе поиска работы. Руководство ресторана Brunello полагает, что прослушивание поэтических произведений не только благотворно скажется на культурном уровне крабов, но и улучшит их вкусовые качества.

На проведение творческого эксперимента ресторан сподвигла знаменательная дата, которая отмечается в этом году: Александру Пушкину исполняется 225 лет.

В число обязанностей чтеца стихов для крабов входит не только чтение произведений, но и оптимальный подбор поэтических опусов. Работодатель объяснил, что выбирать нужно из стихотворений, относящихся к любовной и приключенческой тематике.

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