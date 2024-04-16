Каждый год в Непале отмечают Кукур Тихар, на котором люди благодарят собак за их верность и дружбу

На шею им надевают цветочные гирлянды и предлагают угощения, включая мясо, молоко, яйца и собачий корм.
Фестиваль проходит в октябре-ноябре.
На шею им надевают цветочные гирлянды и предлагают угощения, включая мясо, молоко, яйца и собачий корм.
Фестиваль проходит в октябре-ноябре.
Храмова Оксана
Зарплату сотруднику с такими странными обязанностями обещают очень достойную - 300 000 рублей в месяц.
Храмова Оксана
Мужчина обнаружил жену, спящую рядом с его другом и, разозлившись, решил поджечь кровать
Храмова Оксана
Соблазнение незамужней женщины без последующего оформления брачных отношений в то время в Америке считалось уголовным преступлением и каралось законом.
Храмова Оксана
Возможность применения двигателей в катерах открыла перед компанией большие перспективы и принесла немалую прибыль.
Храмова Оксана
Мероприятие состоялось 30 августа в Сент-Луисе США, организация состязаний по легкой атлетики была просто ужасной.
Храмова Оксана
Это звучит необычно и больше похоже на шутку, но на самом деле исторический факт. Такая обучающая программа действительно существовала, и у нее была вполне объяснимая цель.
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