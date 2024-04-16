Каждый год в Непале отмечают Кукур Тихар, на котором люди благодарят собак за их верность и дружбу

10:16 2024-04-16
Каждый год в Непале отмечают Кукур Тихар, на котором люди благодарят собак за их верность и дружбу

Во время фестиваля собак купают и украшают лоб тикой, которая готовится из порошка кумкум, абира или гулала с рисом и йогуртом.

На шею им надевают цветочные гирлянды и предлагают угощения, включая мясо, молоко, яйца и собачий корм.

Фестиваль проходит в октябре-ноябре.

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