DR Automobiles готова перезапустить английский бренд Tiger в Европе в партнерстве с китайской Dongfeng

Линейка Бренда будет состоять из внедорожника, минивэна и мультиспейса.
Для внедорожника длиной 4,5 метра предусмотрен бензиновый двигатель 1,5 с турбонаддувом мощностью 177 л.с. и семиступенчатая автоматическая коробка передач с двойным сцеплением.
Минивэн длиной 4,85 метра будет иметь версию того же двигателя мощностью 197 л.с.
Семиместный мультиспейс длиной 5,2 метра с раздвижными дверями будет предлагаться с гибридной трансмиссией.
В будущем Tiger также предложит термогибридные версии внедорожника и двухтопливные версии бензиновых двигателей, работающих на сжиженном газе.
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