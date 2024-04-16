DR Automobiles готова перезапустить английский бренд Tiger в Европе в партнерстве с китайской Dongfeng

11:51 2024-04-16
DR Automobiles готова перезапустить английский бренд Tiger в Европе в партнерстве с китайской Dongfeng

Сообщается, что стоимость автомобилей в базовой комплектации будет ниже $30 000 а внешний вид очень яркий и эффектный.

Линейка Бренда будет состоять из внедорожника, минивэна и мультиспейса.

Для внедорожника длиной 4,5 метра предусмотрен бензиновый двигатель 1,5 с турбонаддувом мощностью 177 л.с. и семиступенчатая автоматическая коробка передач с двойным сцеплением.

Минивэн длиной 4,85 метра будет иметь версию того же двигателя мощностью 197 л.с.

Семиместный мультиспейс длиной 5,2 метра с раздвижными дверями будет предлагаться с гибридной трансмиссией.

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В будущем Tiger также предложит термогибридные версии внедорожника и двухтопливные версии бензиновых двигателей, работающих на сжиженном газе.

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