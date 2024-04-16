Выгодное предложение владельцам Tesla от Ford: скидка $1500 при покупке F-150 Lightning

11:55 2024-04-16
Выгодное предложение владельцам Tesla от Ford: скидка $1500 при покупке F-150 Lightning

Как известно, с начала 2024 года электрокары Ford дешевеют в цене. В прошлый четверг были объявлены новые скидки.

Теперь цена на отдельные виды пикапов F-150 Lightning упала на $2-5,5 тыс., на размер окончательной стоимости влияет комплектация моделей.

Выгодное предложение получили владельцы автомобилей Tesla. Для них будет дополнительная скидка на полторы тысячи долларов при желании купить F-150 Lightning или Mustang Mach-E.

Информация для справки: стоимость пикапа F-150 Lightning на сегодняшний день составляет $54 995, Cybertruck можно приобрести по цене от $60 000.

Покупка Mustang Mach-E выльется в $39 995. Tesla, Model 3, производитель продает за $38 990. Хорошая скидка со стороны Ford в этом случае - верный ход, чтобы привлечь внимание покупателей.

До этого автопроизводитель информировал о том, что намерен возобновить прерванные в феврале поставки F-150 Lightning. Пауза была вызвана выявленными проблемами с качеством.

Компания Ford намеревалась потратиться на разработку новых моделей электрокаров. На это была выделена сумма $12 млрд. Однако затею пока отложили, в данный момент производитель направит все силы на изготовление гибридов уже существующих автомобилей.

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