Питерские полицейские жёстко избили ветерана спецоперации на Украине

14:09 2024-04-16
Питерские полицейские жёстко избили ветерана спецоперации на Украине

Известно, что пострадавший был избит сотрудниками Главного управления противодействия экстремизму МВД России (центр "Э").

После теракта в красногорском "Крокус Сити Холле", жертвами которого стали не менее 145 человек, в Санкт-Петербурге прошёл митинг экстремистского движения "нацболы".

Национал-большевики требовали, чтобы правительство России серьёзно ужесточило миграционную политику, поскольку исполнителями теракта в "Крокусе" являются граждане соседнего Таджикистана.

Одним из участников митинга был россиянин Леонид Лепёшкин, который долгое время принимал участие в боевых действиях на Украине.

Впоследствии полицейские пришли с обыском к Лепёшкину, однако тот попытался убежать, спрятавшись на крыше.

Силовики настигли беглеца, после чего ветеран СВО был жёстко избит.

В настоящий момент глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял данное дело под свой личный контроль, пообещав разобраться в нападении на участника специальной военной операции.

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