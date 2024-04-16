При пожаре в элитном зоопарке Евпатории погибло более 200 экзотических животных

14:48 2024-04-16
При пожаре в элитном зоопарке Евпатории погибло более 200 экзотических животных

Возгорание произошло глубокой ночью, из-за чего спасатели не смогли оперативно среагировать на вызов.

Пожар произошёл в крымском зоопарке "Тропик-парк".

Пламя начало распространяться около трёх часов ночи, объяв более 600 квадратных метров заведения.

Возгорание удалось потушить лишь к 7 часам утра, однако к этому моменту последствия пожара стали поистине трагичными.

Работники зоопарка утверждают, что в результате ЧП погибло более 200 особей экзотических животных.

При этом сотрудники МЧС сумели вызволить из огненной ловушки двух медведей.

Спасатели уверены, что настоящей причиной смертоносного пожара в зоопарке "Тропик-парк" является короткое замыкание, вызванное неисправностью электропроводки.

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