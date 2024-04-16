Сотрудник Росгвардии застрелил и расчленил программиста «Почты России»

15:24 2024-04-16
Сотрудник Росгвардии застрелил и расчленил программиста «Почты России»

Работники отделения "Почты России" утверждают, что их местный охранник из Росгвардии уже давно вёл себя крайне конфликтно.

Зверское убийство произошло 14 апреля на улице Советской в Адыгее. Там 33-летний сотрудник охранного подразделения Росгвардии Сергей Бондаренко выстрелил в голову 23-летнему программисту "Почты России" Рустему Шовгенову.

После этого Бондаренко затащил тело убитого в каморку на территории почтового отделения, где расчленил тело Шовгенова, выбросив останки на мусорный полигон.

Вскоре хладнокровного убийцу задержали.

Сотрудники адыгейской "Почты России" уверяют: Сергей Бондаренко давно вёл себя развязно, вступая в конфликты с работниками отделения.

Бондаренко часто хамил начальнице учреждения и хвастался наличием у него табельного пистолета.

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