Сотрудник Росгвардии застрелил и расчленил программиста «Почты России»

Зверское убийство произошло 14 апреля на улице Советской в Адыгее. Там 33-летний сотрудник охранного подразделения Росгвардии Сергей Бондаренко выстрелил в голову 23-летнему программисту "Почты России" Рустему Шовгенову.

После этого Бондаренко затащил тело убитого в каморку на территории почтового отделения, где расчленил тело Шовгенова, выбросив останки на мусорный полигон.

Вскоре хладнокровного убийцу задержали.

Сотрудники адыгейской "Почты России" уверяют: Сергей Бондаренко давно вёл себя развязно, вступая в конфликты с работниками отделения.

Бондаренко часто хамил начальнице учреждения и хвастался наличием у него табельного пистолета.