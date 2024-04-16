Фашисты хотели сослать евреев на Мадагаскар: эта мера могла бы предотвратить холокост

16:24 2024-04-16
Фашисты хотели сослать евреев на Мадагаскар: эта мера могла бы предотвратить холокост

Если бы задумка с Мадагаскаром была успешно реализована, миллионы еврейских граждан могли бы выжить.

Антисемитская политика велась еще с дохристианской поры, когда иудаизм противопоставлялся языческим верованиям. Евреев преследовали в античные времена, не давали им житья в Средневековье, и подвергали гонениям даже в прогрессивную эпоху Просвещения.

В 1885 г. ученый-востоковед Пауль де Лагард впервые завел разговор о возможном переселении еврейского народа с целью очищения Европы.

Предполагалось, что все евреи могли бы жить на Мадагаскаре. Идею поддерживали в основном ученые-немцы, продвигавшие теорию арийского превосходства.

Британцы предлагали свой план: убрать всех евреев в Африку, а именно - в Кению.

Сами же евреи тоже были не прочь эмигрировать, но они претендовали на древние земли Палестины.

В период Третьего рейха снова всплыла идея с Мадагаскаром. Ее придерживался сам Отто Адольф Эйхман, известный под прозвищем "архитектор Холокоста". 

Предшествовал этому решению мирный договор между Германией и Францией, заключенный в 1940 г. Многие земли Франции тогда оставались под немецкой оккупацией.

Мадагаскар был под протекторатом Франции. Третий рейх хотел надавить на руководство страны с целью передачи острова евреям. За четыре года их планировали полностью переселить туда и держать там под контролем СС.

По этому случаю в МИД Третьего рейха был создан еврейский отдел, его возглавил Франц Радемахер.

Почему план с переселением рухнул? Британия начала активно противостоять войскам Германии, особенно опасной стала ситуация в море. Для перевозки евреев просто не хватило бы кораблей, почти все они были брошены против британцев.

Еврейский вопрос было решено закрыть более радикальным путем. В Европе появилось свыше 7000 концентрационных лагерей и гетто. В результате холокоста было уничтожено 6 000 000 еврейских граждан.

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