Юный зацепер умудрился доехать на поездке из Москвы до Санкт-Петербурга

16:38 2024-04-16
Юный зацепер умудрился доехать на поездке из Москвы до Санкт-Петербурга

Зацепинг представляет собой квазиспортивное экстремальное развлечение, которое признано социально опасным явлением.

Обычно зацеперы катаются на крыше поездов, что нередко приводит к трагедиям.

Известно, что несовершеннолетний россиянин по имени Алексей зацепился за состав скоростного поезда "Сапсан" в Московской области, сумев проехать таким образом аж до Санкт-Петербурга.

При этом юноша не стал сходить на вокзале, спрыгнув с поезда ещё по прибытия к нему.

Предполагается, что юноша решил не ехать до вокзала из-за того, что на нём находилось большое количество сотрудников полиции.

Тем не менее, подросток не смог избежать заслуженного наказания за свою опасную шалость.

Работники станции заблаговременно заметили Алексея, после чего юноша спрыгнул с поезда, попытавшись убежать.

Молодого экстремала быстро задержали, теперь его ожидает "административка" за хулиганство.

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