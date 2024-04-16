Трогательнаая история о том, как Никулин нечаянно обидел японцев и что из этого вышло

Однажды актер шел как обычно на работу и вдруг увидел, как молодую маму с шестилетним ребенком сбила машина прямо на пешеходном переходе.

Женщина умерла на месте, мальчишка чудом остался жив. Первой реакцией Никулина был простой человеческий жест: он снял с себя пиджак и накрыл тело женщины, чтобы малыш не смотрел на изуродованную окровавленную маму.

Между тем вокруг собрались зеваки, которые активно обсуждали происшествие, смакуя подробности. Приехала милиция, подоспела скорая помощь, началась страшная суматоха.

Только на плачущего мальчика, присевшего на обочину, никто не обращал внимания. Тогда Никулин подошел к нему и стал утешать. Артист подарил ему свой красный галстук с нарисованной на нем пчелой потом вызвал такси и отвез к бабушке.

Сам Никулин поспешил на запланированную ранее встречу с японской делегацией. Естественно опоздал, на целых полтора часа. В кабинет актер зашел совсем не при параде: на нем не было ни пиджака, ни галстука, а рукава были небрежно закатаны по локоть.

Ито Кобаяси, возглавлявший делегацию, и все прибывшие с ним японцы сочли появление Никулина в таком неподобающем виде настоящим оскорблением. Японские гости с обиженным видом покинули цирк.

История имела неожиданное продолжение. Через 5 лет Кобаяси узнал обо всем, что случилось в тот злополучный день. Он понял, почему директор Цирка на Цветном Бульваре тогда опоздал.

За Никулиным прислали личный самолет, который доставил его в Японию. Когда Юрий Владимирович вошел в офис, то увидел 78 японцев, замерших в глубоком поклоне. Все они были в белых рубашках с закатанными рукавами, без галстуков и без пиджаков.