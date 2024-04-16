Художница Франсуаза Жило, которая ушла от абьюзера Пикассо и добилась признания без его протекции

Талантливая художница Франсуаза Жило познакомилась с Пабло Пикассо, когда ей было всего 20 лет. У нее уже были собственные творческие достижения и успешный опыт участия в выставках.

Союз с Пикассо, безусловно, многое дал девушке как художнице, однако она хотела развиваться сама и чувствовала в себе большие способности. Пабло же постоянно принижал ее, утверждая, что все успехи Франсуазы - это только его заслуга. Он не хотел видеть в своей подруге самодостаточную талантливую личность.

Вместе они прожили 10 лет, в семье появилось двое детей. Однако это не остановило Франсуазу в ее решении пойти на разрыв отношений. Пикассо был взбешен этим поступком, он не привык, чтобы его бросали.

Художник уничтожил все, что осталось после ухода Жило в доме - все ее вещи, все, чем она дорожила, в том числе письма Матисса.

Он настроил против бывшей возлюбленной всех общих друзей и знакомых. Пользуясь своим влиянием, потребовал убрать из продажи все ее картины, не позволил приглашать художницу на традиционный Майский салон.

Из воспоминаний Жило о реакции Пабло Пикассо на ее уход:

Воображаешь, что люди будут проявлять интерес к тебе? Не надейся. Даже если станешь думать, что нравишься людям, это будет лишь любопытство к той, чья жизнь так тесно соприкасалась с моей.

В своем гневе Пикассо зашел слишком далеко - он прекратил всякое общение с родными детьми, рожденными в союзе с Франсуазой.

Скандальные отношения бурно обсуждались в обществе, издатели предлагали бывшей пассии Пикассо написать мемуары. И она согласилась.

Так появилась книга "Моя жизнь с Пикассо". Художник три раза обращался в суд, требуя запретить публикацию этого опуса, но книга все равно была издана.

Франсуаза Жило уехала в США, два раза была замужем, родила еще одного ребенка и стала известной художницей. На аукционах Сотбис и Кристис две ее картины ушли более чем за миллион долларов каждая. Полотна Жило выставляются в престижных мировых музеях.

Организовать выставку ее картин захотел даже Музей Пикассо, что еще раз доказывает полную творческую самодостаточность и большой талант художницы.

Кстати, Франсуаза Жило оказалась долгожительницей, бывшая возлюбленная Пикасо скончалась в Нью-Йорке в 2023 году, когда ей исполнился 101 год.