Самый загадочный российский ритейлер Сергей Шнайдер и его торговая сеть «Светофор»

Как выглядит таинственный русский бизнесмен - никто не знает, потому что в интернете нет ни одной его фотографии.

Сергей Шнайдер - долларовый миллиардер, и он включен в список богатейших людей планеты, ежегодно составляемый журналом Forbes.

Состояние Шнайдера составляет около полутора миллиарда долларов. Сколотил он свое богатство, открывая повсюду магазины для бедных. Именно так прозвали торговые точки сети "Светофор".

В дискаунтере нет прилавков и полок, товары покупатели берут прямо из больших коробок и деревянных паллет.

Благодаря мизерным наценкам товары продаются по очень демократичным ценам, которые на 10-20% ниже среднерыночных. В "Светофоре" реализуется самая ходовая продукция, на которую всегда высокий спрос.

В итоге все довольны: покупатели экономят, а владелец сети - богатеет.

