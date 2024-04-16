В Витебске водитель грузовика потерял сознание и разбил четыре автомобиля

20:27 2024-04-16
В Витебске водитель грузовика потерял сознание и разбил четыре автомобиля

Водитель, которому внезапно стало плохо за рулем, невольно совершил наезд на припаркованные машины.

Инцидент произошел 16 апреля в Витебске по улице Ленинградская. Перед случайными очевидцами предстала впечатляющая картина. Грузовик полностью лег на бок, четыре автомобиля на стоянке получили серьезные повреждения.

По сообщению инспекторов местной ГАИ, мужчина, управлявший грузовой машиной, потерял сознание и протаранил стоящие на парковке автомобили.

В результате аварии никто не пострадал. Грузовик является собственностью одной из организаций областного центра. Он направлялся в сторону Полоцкого путепровода.

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