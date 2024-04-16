Москвичи создают народные дружины для борьбы с наркоманами в подъезде

21:06 2024-04-16
Москвичи создают народные дружины для борьбы с наркоманами в подъезде

Жители московских Котельников устали от беспредела алкоголиков и наркозависимых, которые бесчинствуют в подъездах.

Речь идёт о жилом комплексе "Оранж Парк", который расположен в Котельниках Московской области. Пять корпусов данного ж/к в течение года подвергаются нашествию откровенных маргиналов в лице наркоманов, алкоголиков и лиц без определённого места жительства.

Всё дело в том, что ранее в данном жилом комплексе располагалась коррумпированная аптека, которая продавала сильнодействующие психотропные препараты без рецепта. Аптека была закрыта, однако асоциальные элементы никуда не делись.

Атмосфера в "Оранж Парке" тревожная: в подъездах домов можно увидеть валяющиеся шприцы, девайсы для курения наркотических смесей и пустые бутылки.

Жители комплекса осознали, что полицейские не справляются с наплывом беспредельщиков, ввиду чего соседи организовали настоящие народные дружины с целью изжить маргиналов из подъездов. Эффективна ли данная практика? Время покажет.

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