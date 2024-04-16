Уборщица разгромила молотком пиццерию из-за невыплаченной зарплаты

Известно, что женщина проработала в пиццерии на Гостиничном дворе Москвы всего два дня, за которые успела поконфликтовать с коллегами. Приезжая из Нальчика в Кабардино-Балкарии регулярно ругалась с другими сотрудниками пиццерии.

15 апреля женщина решила, что больше работать в заведении она не хочет. После этого она подошла к начальнику и потребовала выплатить ей зарплату за две отработанные смены.

Директор ресторана сообщил ей, что зарплату ей начислят в понедельник, однако такой ответ работницу не устроил: уборщица выхватила молоток и разбила окна пиццерии.

В момент буйства женщины внутри заведения находились трое работников кухни и несколько клиентов, которые буквально пришли в ужас от увиденного. Директору ресторана пришлось самостоятельно обезвредить разъярённую мадам и вызвать полицию.