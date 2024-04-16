Ревнивый дедушка уговорил внука поджечь квартиру возлюбленной

21:49 2024-04-16
Ревнивый дедушка уговорил внука поджечь квартиру возлюбленной

В российском Саранске пенсионер и его внук договорились о поджоге жилища местной жительницы.

66-летний житель Саранска обиделся на 56-летнюю местную жительницу, поскольку та хладнокровно отвергла чувства дедушки. Кроме того, дедушка ревновал даму к другим ухажёрам.

В конце концов мужчина обиды не стерпел и провёл серьёзный разговор со своим внуков, уговорив последнего на умышленный поджог дома женщины.

Пенсионер вручил родственнику спички, пятилитровую канистру с бензином и латексные перчатки. После этого начинающие пироманы приехали к дому обидчицы, где подожгли подоконник её квартиры.

Правоохранители по горячим следам задержали новоиспечённых преступников, которых теперь подозревают в умышленном повреждении чужой собственности с помощью поджога.

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