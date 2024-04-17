Шумахер 6 лет был в коме, все эти годы жена верила в его возвращение и продолжала ждать

Эта женщина не теряла веры и надежды все эти долгие годы и победила эту битву, сумела отстоять любимого человека у смерти.

Почти все сбережения мужа, а также ее личные средства уходили на лечение. Гонщик уже не верил в свое выздоровление, еще до того, как впал в кому... Однако после пробуждения его по-прежнему ждала жена, и именно ее он узнал первой.

В каком состоянии Шумахер сейчас - никому доподлинно неизвестно, жена не распространяется об этом. Она сказала только, что Михаэль после комы стал "другой".

Ясно одно, 54-летняя Коринна продолжает самоотверженно заботиться о любимом, не жалея денег на реабилитацию и практически превратив себя в затворницу, оберегая покой и комфорт мужа.