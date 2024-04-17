Стив Джобс считал рекламу кроссовок Nike одним из лучших маркетинговых проектов всех времен

12:42 2024-04-17
Стив Джобс считал рекламу кроссовок Nike одним из лучших маркетинговых проектов всех времен

Один из богатейших людей на планете очень интересно рассуждал о маркетинге в целом, называя его системой ценностей.

Основатель компании Apple утверждал, что человеку приходится жить в мире постоянного информационного шума. Потоки информации выливаются на каждого из нас каждый день, и придерживаться каких-то ориентиров в этом море невероятно сложно.

Вот почему у любого бизнесмена нет сегодня никаких гарантий, что люди обратят внимание на его проект и тем более смогут его запомнить. Что делать в этом случае? Надо уметь давать емкие, выразительные формулировки для продвижения своей продукции, объяснять людям - "кто вы и про что вы".

В качестве самого лучшего примера удачного маркетинга Джобс называл рекламный проект Nike. По словам бизнесмена, эта компания не делает ничего уникального, ее товар - кроссовки для спорта. Но они стали чем-то большим для всего мира, неким символом, ориентиром в той самой системе ценностей.

В своей рекламе основатели бренда не говорят о своем продукте, не хвалят подошву Air и не объясняют ее преимущества перед Reebok. Компания Nike рассказывает в своих роликах о великом спорте и о великих спортсменах, и всем сразу становится понятно - кто они и про что они.

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