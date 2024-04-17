В Петрозаводске отец дважды выстрелил в 16-летнего сына из «травмата»

В российском Петрозаводске отец поссорился с сыном-восьмиклассником и решил прибегнуть к решающему аргументу в виде травматического пистолета "Оса". Горе-родитель нажал на курок всего дважды, однако этого хватило для госпитализации ребёнка.

В больнице у мальчика диагностировали серьёзное повреждение бедра: резиновая пуля буквально застряла в мышце ноги подростка. Также у школьника обнаружили кровоподтёки на шее.

Стрелявшим заинтересовались полицейские, которые выяснили, что мужчина законно владел травматикой и имел на неё лицензию. При этом ранее отец к административной и уголовной ответственности не привлекался.