Вячеслав Почечуев, который изобрел машину времени и даже получил за это гонорар

Дело было так. Когда Леонид Гайдай готовился к съемкам картины, он пришел в конструкторское бюро и дал перед ним задачу: создать макет машины времени.

На выполнение задания ушло полгода, но изобретение вышло уж слишком грандиозным. Ученый-одиночка Шурик никак не мог создать такое творение сам. Уж очень неправдоподобным и технически совершенным оно выглядело.

Одним словом, такой макет режиссеру точно не подходил. Нужно было срочно искать другое решение, и времени было в обрез.

Тогда кто-то посоветовал Гайдаю обратиться к Почечуеву. Это был художник-скульптор в "Руслане и Людмиле", про него говорили - мастер на все руки. Он и лес сказочный мог соорудить запросто, и хоромы Черномора.

И вот после недолгих переговоров Почуев приступил к работе. Спустя два дня новый проект машины времени был на столе Гайдая.

На обычном листе ватмана обычным углем были сделаны наброски чего-то абсолютно невероятного - с колбочками, пружинками, антеннами, рычагами трубочками, какими-то непонятными шариками, торчащими во все стороны.

Одним словом - полный сюрреализм. У режиссера пропал дар речи, он был в ужасе, вся съемочная группа была в шоке. Все думали, что это полный абсурд, съемки были на грани срыва.

Однако Почечуев сумел убедить коллег, что именно его проект подходит для фильма идеально. Изобретателю очень нужны были деньги... Гайдай согласился, потому что другого выхода не было.

Вскоре по проекту соорудили и саму машину времени. Помогали Почечуеву два слесаря. В ход пошли какие-то детали, валявшиеся на складе после съемок "Соляриса" Тарковского.

На стекольном заводе в Клине за пару бутылок водки дядя Вася из продувного цеха изготовил отдельные элементы "машины".

Потом пришлось прикупить несколько мигалок, химических колб и реактивов, каких-то вспышек. И вуаля - машина времени предстала перед съемочной группой во всем своем великолепии.

Когда весь этот фантастический механизм был запущен, все пришли в дикий восторг. Там что-то завораживающе бурлило, шипело, урчало, сверкало и переливалось. Фильм обещал стать шедевром...

Почечуев получил в бухгалтерии свои честно заработанные 40 рублей, и к ним прилагалась квитанция с записью: "Деньги выданы за изобретение машины времени".