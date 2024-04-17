Стразы Сваровски: как появилось выражение и что оно означает

Благодаря этому изобретению производство страз было поставлено на поток. Откуда же взялось слово "стразы"? Его появление связано с именем знаменитого ювелира-мошенника, жившего в 18 веке.

Звали этого человека Georges Frederic Strass. Чем он знаменит? Аферист выдавал граненые осколки хрусталя за настоящие бриллианты.

Чутье и вкус Даниэля Сваровски позволили фальшивкам достигнуть высочайшего уровня и встать практически на одну доску с оригиналом. После этого имя Сваровски стало названием мирового бренда.

Кристаллы Сваровски не нужно путать с драгоценными камнями. Их делают из искусственного хрусталя или хрустального стекла.

Роскошный блеск, который излучают стразы, создается за счет особой огранки хрусталя, доведенной до совершенства.

В стразах Сваровски нет сколов, помутнений и других дефектов, они считаются идеальными.