ГАИ Беларуси объявила об усилении контроля над мотоциклистами

Заместитель начальника ГУ ГАИ МВД Виктор Ротченков сделал заявление в телеграм-канале ведомства, обращаясь к мотоциклистам. Он выступил с призывом соблюдать предельную осторожность за рулем и следовать Правилам дорожного движения.

По данным свежей статистики, на текущий момент в Беларуси уже выявлено 15 ДТП с участием мотоциклистов. В этих авариях погибли 3 человека, 16 пострадали от травм различной степени тяжести.

Такая ситуация вынудила сотрудников ДПС усилить контроль за движением на дорогах рядом с населенными пунктами. Особенно пристально ГАИ будет следить за байкерами. Для таких целей планируется в том числе применять служебный мототранспорт.

По словам Ротченкова, сотрудники ГАИ будут проводить профилактическую и разъяснительную работу с организаторами и участниками официальных мотоклубов и движений, а также с частными владельцами двухколесного транспорта.

Агрессивный стиль вождения - одно из самых частых нарушений на дороге, совершаемых мотоциклистами. Они превышают скорость, игнорируют правила маневрирования, ездят без мотошлемов, допускают езду без прав или в нетрезвом виде. Многие байкеры перевозят большее число пассажиров, чем это допустимо.

Отвечать за перечисленные действия мотоциклисты будут по всей строгости закона. Так, владелец мотоцикла, передавший его в пользование человеку без прав, получит штраф от 5 до 20 базовых величин (200-800 рублей).

При повторном нарушении штраф увеличится и составит 20-50 базовых величин (800-20 000 рублей). Владелец мотоцикла может быть привлечен к общественным работам или попадет под административный арест. Указанные нарушения также могут повлечь за собой уголовную ответственность.

Байкеров также будут наказывать за езду на одном колесе. Если такой трюк совершается с поднятыми ногами или "без рук", то лихача ждет штраф 5-10 базовых (200-400 рублей) с возможным лишением прав на полгода.

В случае если мотоциклист демонстрирует агрессивный стиль вождения, вынуждая других участников дорожного движения менять скорость, направление езды или использовать другие способы предупреждения столкновения, то такой лихой гонщик получит штраф 5-20 базовых (200-400 рублей), лишение прав в этой ситуации тоже возможно.

Байкеры не должны перевозить нетрезвых пассажиров. Отказ от предложенного медицинского освидетельствования грозит лишением прав на все виды транспорта а также внушительным штрафом. Повторное совершение такого нарушения ведет к уголовной ответственности, конфискации мотоцикла нарушителя независимо от права собственности.

За мелкое хулиганство на дороге мотоциклистов тоже ждет наказание. Например, запрещена езда с голым торсом, за нее можно получить штраф 2-30 базовых, общественные работы, административный арест.

Мелким хулиганством считается передвижение на транспортном средстве с переделанным выхлопом. Для снижения уровня шума на оживленных дорожных участках крупных городов появляются знаки 3.5 "Движение мотоциклов запрещено", эти требования надо соблюдать.

Если мотоциклист игнорирует дорожные знаки или разметку, нарушает правила маневрирования и пересечения перекрестков, он получит штраф 1-5 базовых величин (40-200 рублей).

Белорусская ГАИ напоминает мотоциклистам об основных правилах движения: следить за скоростным режимом, быть внимательным на повороте, не забывать смотреть в зеркала заднего вида и подавать сигналы перед совершением поворота, применять защитную экипировку, следовать ПДД.