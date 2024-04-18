NO PLATE: так выглядит самый неудачный номерной знак, который принес владельцу кучу проблем

18:02 2024-04-18
NO PLATE: так выглядит самый неудачный номерной знак, который принес владельцу кучу проблем

Роберт Барбур пожелал иметь на машине номерной знак с красивой надписью, но просчитался и превратил свою жизнь в кошмар.

Для смены номера он выбрал два варианта: "плавать на лодке" и "ходить под парусом". Законы штата требовали предоставить три варианта при заявке на смену номера. Тогда Роберт предложил первое, что пришло в голову - NO PLATE, что переводится как "без номера".

По иронии судьбы ему достался как раз третий вариант. Тогда мужчина решил оставить этот номерной знак. Прошла всего неделя, и Роберта засыпали штрафами за всевозможные нарушения ПДД.

Уведомления приходили даже с тех мест, где водитель никогда в жизни не был. Объяснялось это очень просто. Каждый раз, когда дорожным службам попадалась машина без номерного знака, они фиксировали у себя нарушителя пометкой NO PLATE (без номеров). А это как раз и был новый номерной знак Роберта.

Он конечно не оплачивал все эти штрафы, но убытки все же понес, потратив 400 долларов на заказные письма для объяснения ситуации транспортному департаменту. Каждый случай требовал отдельного пояснения.

Через два года номерной знак Роберта стал поводом для изменения правил в работе дорожных полицейских. Отмечая нарушителей без номеров, они перестали делать запись NO PLATE, вместо этого полицейские в соответствующей графе о номерном знаке ставят в своих отчетах просто прочерк.

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