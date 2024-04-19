Пьяный мигрант попытался выбросить восьмиклассника из окна

15:12 2024-04-19
Пьяный мигрант попытался выбросить восьмиклассника из окна

Выходцу из Узбекистана не понравилось, что в его подъезде сидят школьники, которые прячутся от дождя.

Трагедия чуть не произошла 15 апреля, когда ученик 8 класса вместе с друзьями забежал в подъезд дома по улице Малышева в Москве.

Подростки переждать дом под крышей, однако они даже не догадывались, к каким печальным последствиям это может привести.

В тот же подъезд зашёл 36-летний узбек по имени Ильяс. Мужчина начал приставать к школьникам, интересуясь, какой они национальности.

Парни заметили, что Ильяс ведёт себя неадекватно: агрессивный, размахивающий руками мужчина выглядел как наркоман или алкоголик.

В конечном итоге мигрант схватил восьмиклассника и попытался выбросить его в окно с высоты третьего этажа.

На шум выбежали соседи, которые вызвали полицию, благодаря чему мальчик отделался лишь ушибами.

Ильяса задержали, и при медосвидетельствовании выяснилось, что он действительно был пьян.

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