Перед тем как стать звездой, Харрисон Форд был обычным плотником

Харрисон Форд занимался в Голливуде плотницким делом, денег катастрофически не хватало, приходилось подрабатывать. Для этого он приходил на кастинги и читал реплики в диалогах с актерами.

И вот на одном прослушивании на Форда обратил внимание Джордж Лукас, который подыскивал типажи для "Звездных войн".

Плотнику предложили роль Хана Соло и Харрисон идеально справился с задачей, из него получился очень харизматичный контрабандист. Он стал звездой буквально с первой роли в кино.

Потом был грандиозный успех в роли Индиана Джонса. Теперь он прочно закрепил свое имя в истории Большого Кино.

С этого момента Харрисон Форд - один из самых востребованных и уважаемых актеров. На его счету сотни кинопроектов, состояние голливудской звезды составляет 300 млн долларов.

По словам Форда, удача - это встреча подготовки и возможности. Самое главное - не пропустить эту возможность и быть к ней готовым.