В Питере маньяк похитил, избил и изнасиловал медсестру

Женщина утверждает, что нападавший подкрался к ней, пока она гуляла с собакой, и ударил по голове. После этого парень уволок жертву к себе домой.

Дома насильник начал угрожать медсестре, заявив, что выбьет ей все зубы, если та не согласится на секс.

При этом преступник называл себя "маньяком" и "извращенцем".

Парень всю ночь насиловал свою жертву, после чего снова принялся угрожать ей: он заверял, что убьёт её, если та обратится в полицию.

Медсестра подождала несколько дней, после чего пришла в отдел МВД и написала заявление об изнасиловании, похищении и побоях.