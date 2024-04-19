В Питере маньяк похитил, избил и изнасиловал медсестру

15:42 2024-04-19
В Питере маньяк похитил, избил и изнасиловал медсестру
Фото: Telegram-канал "Плохие новости 18+"

24-летний петербуржец по имени Виктор подкараулил 49-летнюю медсестру на улице, напав на женщину сзади.

Женщина утверждает, что нападавший подкрался к ней, пока она гуляла с собакой, и ударил по голове. После этого парень уволок жертву к себе домой.

Дома насильник начал угрожать медсестре, заявив, что выбьет ей все зубы, если та не согласится на секс.

При этом преступник называл себя "маньяком" и "извращенцем".

Парень всю ночь насиловал свою жертву, после чего снова принялся угрожать ей: он заверял, что убьёт её, если та обратится в полицию.

Медсестра подождала несколько дней, после чего пришла в отдел МВД и написала заявление об изнасиловании, похищении и побоях.

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