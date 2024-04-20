Пьяный житель Лиды пробил шины 14 машин: так он решал проблему загрязнения воздуха

У всех пострадавших были проколоты автомобильные шины. Как выяснилось позже, совершил это один человек - 58-летний житель города.

Ночью с 30 на 31 марта он вооружился маникюрными ножницами и провел "рейд" по очищению окружающей среды от выхлопных газов.

Лидчанин сделал порезы на шинах 14 автомобилей, затея пришла к нему в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина решил, что машины слишком сильно портят воздух в городе, и решил бороться с этим подручными средствами.

О своих намерениях протрезвевший лидчанин позже рассказал сам. Теперь против него возбудили уголовное дело за хулиганство.

В качестве наказания борец за экологию может быть привлечен к общественным работам. Также злоумышленнику могут назначить штраф, исправительные работы до двух лет и даже тюремный срок до трех лет.