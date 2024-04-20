«Тойота» подарила американцу новый пикап за то, что он умудрился проехать на Toyota Tundra 1 млн миль

Пробег в 1000 000 миль так впечатлил автомобильную компанию, что она предложила мужчине новый пикап взамен старого, который "Тойота" забрала себе для исследований.

Речь идет о Викторе Шеппарде, который стал знаменитым в 2016 году и сделал лучшую рекламу автомобилям "Тойота". Он известен тем, что смог проехать на машине "Тойота Тундра" 2007 года выпуска больше 1 000 000 миль, что примерно составляет 1 600 000 км.

Известно, что этот пикап оснащен V8 4,7 л, с которым за весь срок эксплуатации не возникло никаких проблем.

"Тойота" за это преподнесла Шеппарду новый пикап 2016 года. Легендарный экземпляр с пробегом в миллион миль отдали специалистам для изучения.

Подарок Виктор берет время от времени для личного пользования, для работы же нещадно гоняет "Тундру" 2014 года. Недавно эта машина с десятилетним стажем пересекла отметку в 900 000 миль (примерно 1 450 000 км).

Правда, теперь некоторые проблемы все же дали о себе знать. На пробеге в 780 миль генератор потребовал замены. Проехав еще 80 000 миль, Шеппард также поменял коробку: она стала пинаться на подъемах. Получается, автомат смог выдержать 1 400 000 км.

Зато V8 на 5,7 л работает исправно, двигатель запросто способен доехать до заветной отметки в 1 млн миль. Кто знает, может быть "Тойота" опять подарит Шеппарду новую "Тундру"?..