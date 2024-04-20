Россиянка впала в кому после простой пластической операции

58-летняя жительница Владивостока обратилась в клинику пластической хирургии, где ей провели круговую подтяжку лица и шеи.

После операции медсестра сделала пациентке укол, однако у женщины началась выраженная аллергическая реакция.

Впоследствии у пострадавшей развился отёк Квинке, из-за которого она впала в кому.

Женщина лежит на искусственной вентиляции лёгких и не выходит из состояния комы уже десять дней.

Медсестра утверждает, что сделала женщине укол промедола, который относится к наркотическим обезболивающим.