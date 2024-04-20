В Тюмени школьник совершил самоубийство в прямом эфире

13-летний тюменец по имени Владлен зашёл в подъезд многоквартирного дома и поднялся на 9 этаж.

Подросток вышел на общий балкон и запустил прямую трансляцию для своих подписчиков в социальных сетях.

Прямой эфир парень озаглавил словами "Мой суицид".

Друзья парня начали писать ему текстовые и голосовые сообщения с призывом отказаться от рокового шага, но все оказалось тщетно.

Владлен снял школьный ранец и перемахнул через перила балкона 9 этажа.

Сотрудники скорой помощи быстро приехали к месту падения школьника, однако к этому моменту он был уже мёртв.