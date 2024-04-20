Психологи-гипнотизёры научились «лечить» сладкоежек необычным способом

В частности, пациенты таких психологов обращаются с просьбой избавить их от пристрастия к молочному шоколаду.

Практикующие гипноз психологи нашли неординарное решение: клиентов водят в гипнотическое состояние, давая им попробовать шоколад.

Только вот пациентам внушают, что они едят не шоколад, а собачьи фекалии.

Таким образом у клиентов формируется устойчивое отвращение к шоколаду, что позволяет избавиться от лишнего веса.

Впрочем, гуманность и эффективность такого метода остаётся под большим вопросом.