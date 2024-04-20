Ел одно яблоко в день: как Кристиан Бейл сбросил 30 кг для съемок в «Машинисте»

Самый впечатляющий пример такой трансформации - сильное похудения для роли Тревора в картине "Машинист". Тогда Кристиан смог похудеть почти на 30 кг.

Коротко о фильме: это триллер, главный герой которого мучается от хронической бессонницы, и однажды из-за этого совершает ошибку на работе, а его коллега теряет руку. Потом герой страдает от чувства вины, что приводит к паранойе.

По сценарию Тревор был очень худощавым от бессонницы. Режиссер планировал изобразить излишнюю худобу, набросив на Кристиана мешковатую одежду и наложив особый грим.

Однако актер решил, что должен похудеть по-настоящему, и рьяно взялся за дело. Диета включала в себя одно яблоко в день, много кофе и воды. При этом Кристиан очень много курил.

На таком пайке он очень скоро сбросил 28 кг; когда начались съемки, Бейл весил 54 кг. Как вспоминал сам Кристиан, во время этого эксперимента над собой в какой-то момент он даже впал в состояние эйфории, как будто достиг дзена...

Вообще актер довольно легко расставался со своим весом и делал это еще не раз для других ролей.

После "Машиниста" он набрал 45 кг, потом сбросил 9 кг по желанию режиссера. Для "Бойца" опять похудел на 13 кг, в этом случае актер просто очень много бегал. Для фильма "Спасительный рассвет" он сбросил 24 кг, а для участия в картине "Власть" - поправился на 18 кг.

Теперь актер думает, что вряд ли будет проводить еще раз такие эксперименты над собой, если и станет менять себя для роли, то уже не так радикально.