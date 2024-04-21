Мерил Стрип и Джон Казале - любовь, которую оборвала смерть

00:38 2024-04-21
Мерил Стрип и Джон Казале - любовь, которую оборвала смерть

По словам Мерил, это была ее первая серьезная любовь, но остаться вместе этим двоим было не суждено.

Знакомство произошло при подготовке спектакля "Око за око" на сцене театра Джозефа Паппа. Джон был женат в то время и старше Мэрил на 13 лет. Брак разваливался, и с женой уже ничего не связыало.

Роман с Мерил перерастал во что-то серьезное, Джон сделал ей предложение, которое актриса с радостью приняла.

Джону Казале дали новую роль - в картине "Охотник на оленей". В этот момент он узнал, что тяжело болен - обнаружился рак легкого в последней стадии. До этого болезнь развивалась в скрытой форме, никак себя не проявляя.

Внезапно все ухудшилось, рак прогрессировал очень быстро. Все уже понимали, что это неизлечимо. Съемки фильма не отменили, сцены с Джоном снимались в первую очередь - надо было успеть...

Мерил была с ним до конца, до последнего вздоха. Она дежурила в больничной палате день и ночь. Последнее, что он сказал ей: "Все хорошо, Мерил".  23 марта 1978 года Джона не стало.

Мерил тогда было 29 лет, и боль утраты была очень сильной. Актриса хотела сменить обстановку, чтобы справиться с горем, и поселилась на время в квартире друга своего брата.

Хозяин жилья уехал и долго путешествовал по Европе. Когда он вернулся, разрешил Мерил остаться.

Днем она с головой уходила в работу, вечерами отводила душу в разговорах с Доном - владельцем квартиры. Он был очень добр к ней, и совсем скоро они сильно сблизились.

Дружба переросла в роман, и Дон с Мерил поженились. Так и живут по сей день и стали счастливыми родителями четырех детей.

Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло...

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