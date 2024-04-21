Мерил Стрип и Джон Казале - любовь, которую оборвала смерть

Знакомство произошло при подготовке спектакля "Око за око" на сцене театра Джозефа Паппа. Джон был женат в то время и старше Мэрил на 13 лет. Брак разваливался, и с женой уже ничего не связыало.

Роман с Мерил перерастал во что-то серьезное, Джон сделал ей предложение, которое актриса с радостью приняла.

Джону Казале дали новую роль - в картине "Охотник на оленей". В этот момент он узнал, что тяжело болен - обнаружился рак легкого в последней стадии. До этого болезнь развивалась в скрытой форме, никак себя не проявляя.

Внезапно все ухудшилось, рак прогрессировал очень быстро. Все уже понимали, что это неизлечимо. Съемки фильма не отменили, сцены с Джоном снимались в первую очередь - надо было успеть...

Мерил была с ним до конца, до последнего вздоха. Она дежурила в больничной палате день и ночь. Последнее, что он сказал ей: "Все хорошо, Мерил". 23 марта 1978 года Джона не стало.

Мерил тогда было 29 лет, и боль утраты была очень сильной. Актриса хотела сменить обстановку, чтобы справиться с горем, и поселилась на время в квартире друга своего брата.

Хозяин жилья уехал и долго путешествовал по Европе. Когда он вернулся, разрешил Мерил остаться.

Днем она с головой уходила в работу, вечерами отводила душу в разговорах с Доном - владельцем квартиры. Он был очень добр к ней, и совсем скоро они сильно сблизились.

Дружба переросла в роман, и Дон с Мерил поженились. Так и живут по сей день и стали счастливыми родителями четырех детей.

Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло...